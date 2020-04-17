Президент повідомив, за яких умов з 24 квітня буде пом'якшено карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Якщо в Україні не буде хвилі захворюваності на коронавірус, уряд 24 квітня повідомить про поступове пом’якшення карантину. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в ефірі програми “Свобода слова”, передає кореспондент УНН.
“Є план „Б“, я впевнений що це план „А“, ми так будемо робити. Тобто буде карантин. З урядом 24 числа ми вийдемо з людьми в комунікацію. Люди зрозуміють, які карантинні заходи будуть пом’якшені, тому що частково людей треба буде відпускати на роботу. Частково, ті галузі, які для нас важливі, можуть відкриватись, частково може бути пом’якшення у травні і з приводу транспорту. Такі речі — вони будуть, якщо не буде дуже великої хвилі”, — сказав Президент.
Нагадаємо, зі слів Зеленського, Україна ще не зіткнулась з першою хвилею коронавірусу у той час, як у світі вже говорять про другу.
Раніше Президент повідомив, що Україна ризикує мати до 10% захворюванності коронавірусом в разі недотримання обмежувальних заходів.