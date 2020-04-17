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Президент: в Україні ще не пройшла навіть перша хвиля коронавірусу

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна ще не зіткнулась з першою хвилею коронавірусу у той час, як у світі вже говорять про другу. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми “Свобода слова”, передає кореспондент УНН.

“Я думаю, жалітись не можна і казати, що ми найкращі у світі, але ми дуже вчасно відреагували мені здається, командою, ввели карантинні важливі кроки, і у нас дійсно сьогодні у порівнянні з багатьма країнами Європи поки що непогана ситуація (щодо коронавірусу — ред.)”, — заявив Президегт.

З його слів, Пасха — це для всіх українців дуже важливе свято, але зараз інша ситуація, у світі “інший формат виживання”.

“Тому ми повинні бути швидкими і технологічними і повинні жити в цьому форматі. Що стосується Пасхи у нас, я відверто, поважаючи всі свята і всіх українців, впевнений, що у нас іншого кроку, як зустрічати ці свята, щоб вони не перетворились на горе, як зустрічати свята вдома — немає. Тому що може бути хвиля. У нас поки що немає цієї хвилі, у нас немає навіть першої великої хвилі, а у світі вже кажуть — є друга, може бути третя”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли.

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