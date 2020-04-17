Рівень захворюваності коронавірусом в Україні може зрости до 10% - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна ризикує мати до 10% захворюванності коронавірусом в разі недотримання обмежувальних заходів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми будемо мати від 2% до 10%, якщо ми не самоізолюємося. Якщо буде 10% - це буде найскладніша ситуація. Свята важливі, але в наступному році", - сказав Зеленський.
Він додав, що наразі ситуація контролюється, завдяки тому, що українська влада вчасно ввела обвинувальні заходи.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли.