Президент дал прогноз по эпидемии коронавируса после Пасхи

"Сейчас у нас 4,5 тысячи заболевших, из них 150 летальных. Мы видим от аналитиков и наших медиков одно - если будет большое скопление, и волна может появиться именно после Пасхи, мы можем иметь страшную статистику - от 2 до 10% заболевших от всего населения. и тогда все люди, которые не само изолируются и пойдут в церковь - они ставят уже перед выбором украинских медиков. То, что было в Италии", - сказал он.

Зеленский пояснил, что в Италии "привозили людей, а медик стоял перед выбором, что среди 10 человек он должен выбрать кому жить".

"У нас сложная ситуация. Если будет от 2 до 10% заболевших, медики будут выбирать, кому из украинских жить дальше. Может быть такое количество заболевших в Украине. 2% в течение всего срока - это еще более-менее, если 10% - сложная ситуация", - добавил Президент.

Напомним, Президент сообщил, при каких условиях с 24 апреля будет смягчен карантин.