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ПЦУ закликала вірян перенести поминальні дні на червень

ПЦУ закликала вірян перенести поминальні дні на червень

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. ПЦУ переносить так звані "гробки" на червень й закликає не йти на кладовище в поминальні дні у квітні-травні. Про це сказав речник ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Церква також встановила, що релігійні традиції, які ми маємо щодо відвідування кладовищ через тиждень після Великодня, переносяться на 6 червня, на троїцьку поминальну суботу", - сказав Зоря.

Як відомо, 19 квітня християни східного обряду святкують Великдень. В умовах епідемії коронавірусу всі українські церкви транслюватимуть служби онлайн та в прямому ефірі. Предстоятелі церков закликають вірян залишатися вдома.

Як повідомляв УНН, за підрахунками МОЗ, пік епідемії коронавірусу очікується на Великдень через традиційні масові заходи на релігійні свята, що тривають впродовж декількох тижнів.

Водночас за дотриманням карантину та за тим, щоб церкви не запрошували вірян на масові заходи, слідкуватимуть 22 тисячі поліцейських.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що в разі масових порушень обмежувальних заходів, Україна ризикує досягти 10% захворюваності.

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