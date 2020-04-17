ПЦУ закликала вірян перенести поминальні дні на червень

КИЇВ. 18 квітня. УНН. ПЦУ переносить так звані "гробки" на червень й закликає не йти на кладовище в поминальні дні у квітні-травні. Про це сказав речник ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.