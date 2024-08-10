ПЦУ поблагодарила Кипера за появление в Одессе улиц Владимира Великого и Ярослава Мудрого
Киев • УНН
Одесская епархия ПЦУ выразила благодарность за переименование улиц в честь князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого. Церковь поблагодарила общину, власти и активистов за сохранение памяти о выдающихся строителях Украины.
Одесская епархия православной церкви Украины поблагодарила главу облгосадминистрации Олега Кипера за переименование местных улиц, передает УНН.
Детали
Речь, в частности, о появлении в Одессе улиц (проспектов) святых Владимира Великого и Ярослава Мудрого - великих князей Киевской Руси-Украины.
Это выдающиеся князья, которые развивали Киевское государство и святую Церковь Православную на землях, которые сейчас их пра-правнуки - мужественные воины ВСУ освобождают от многовекового оккупанта для восстановления исторической справедливости. Улицы в честь выдающихся наших князей переименованы распоряжением председателя Одесской областной военной государственной администрации Олега Кипера
Церковь поблагодарила общину, областные власти Одесской области, активистов и историков за восстановление и сохранение памяти о выдающихся строителях Украины святых Владимира Великого и Ярослава Мудрого.