"ПСЖ" потерпел первое поражение во французской Лиге 1
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Шестнадцатый тур французской Лиги 1 ознаменовался дебютной поражением “Пари Сен-Жермен” в гостевой баталии с “Страсбургом”, сообщает корреспондент УНН.
На 13 минуте Да Коста первым выбежал из-за спин игроков “ПСЖ” после навеса со штрафного от партнера и без опеки пробил головой по воротам Арреолы — 1: 0. До перерыва гости догнали “Страсбург”. Неймар пасом заиграл Рабье и полузащитник нашел никем не прикрытого Килиана Мбаппе. Звездный новичок команды Эмери отправил снаряд в сетку — 1: 1.
В середине второго тайма форвард Бахокен на скорости убежал за спины защитников парижан и пробил под перекладину — голкипер Ареола был бессилен. В итоге 2: 1, которые позволили “Страсбуру” набрать 18 очков и покинуть зону вылета Лиги 1.
Примечательно, что в одном из моментов произошла неприятная ситуация в которой полузащитник парижан Пасторе в падении попал ногой в лицо Мартину Террье — футболист “Страсбург” потерял сознание, однако смог продолжить игру.
Отметим, что “ПСЖ” имеет 13 побед, 2 ничьи и 1 поражение, и с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1.