"ПСЖ" зазнав першої поразки у французькій Лізі 1
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Шістнадцятий тур французької Ліги 1 ознаменувався дебютною поразкою “Парі Сен-Жермен” в гостьовій баталії із “Страсбургом”, повідомляє кореспондент УНН.
На 13 хвилині Да Коста першим вибіг з-за спин гравців “ПСЖ” після навісу з штрафного від партнера та без опіки пробив головою по воротах Ареоли — 1:0. До перерви гості наздогнали “Страсбург”. Неймар пасом заграв Рабьо і півзахисник знайшов ніким не прикритого Кіліана Мбаппе. Зірковий новачок команди Емері відправив снаряд у сітку — 1:1.
В середині другого тайму форвард Бахокен на швидкості втік за спини захисників парижан та пробив під поперечину — голкіпер Ареола був безсильним. У підсумку 2:1, які дозволили “Страсбуру” набрати 18 очок та покинути зону вильоту Ліги 1.
Примітно, що в одному із моментів сталася неприємна ситуація в якій півзахисник парижан Пасторе у падінні поцілив ногою в обличчя Мартіну Террьє — футболіст “Страсбурга” втратив свідомість, проте зміг продовжити гру.
Зазначимо, що “ПСЖ” має 13 звитяг, 2 нічиї і 1 поразку, та з 41 очком посідає перше місце в турнірній таблиці французької Ліги 1.