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"ПСЖ" взял реванш у "Ливерпуля" за поражение в первом круге Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9114 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В центральном противостоянии игрового вечера Лиги чемпионов финалист прошлогоднего сезона “Ливерпуль” в гостях на “Парк-де-Пранс” противостоял “Пари Сен-Жермен”, передает корреспондент УНН.

После завершения атаки в чужой штрафной защитник парижан Бернат перехватил мяч и сумел открыть счет уже на 13 минуте. Позже парижане реализовали и вторую атаку. На 37 минуте Алиссон отбил мяч перед собой после удара Кавани, первым на добивании оказался Неймар — 2:0.

В конце половины Ди Мария в подкате задел Садио Мане в собственной штрафной зоне, и арбитр после подсказок ассистентов назначил 11-метровый. Милнер реализовал наказания (2:1).

После перерыва лучшим момент на оба коллектива имел центрбэк “ПСЖ” Маркиньос, но на его острый удар головой с трудом среагировал Алиссон. В результате 261 в пользу французов.

Таким образом, клуб Тухеля взял реванш за поражение в гостях в первом туре от “Ливерпулю” (2:3).

Заметим, что в другом противостоянии группы “Наполи” не имел проблем с “Црвеной Звездой” 3:1.

Добавим также, перед последним туром лидером квартета С стал “Наполи” — 9 очков. На один балл отстает “ПСЖ” и на три “Ливерпуль”. В 6-м туре “ПСЖ” поедет в гости к сербам, а англичане принимать неаполитанцев.

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