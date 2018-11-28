"ПСЖ" взял реванш у "Ливерпуля" за поражение в первом круге Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В центральном противостоянии игрового вечера Лиги чемпионов финалист прошлогоднего сезона “Ливерпуль” в гостях на “Парк-де-Пранс” противостоял “Пари Сен-Жермен”, передает корреспондент УНН.
После завершения атаки в чужой штрафной защитник парижан Бернат перехватил мяч и сумел открыть счет уже на 13 минуте. Позже парижане реализовали и вторую атаку. На 37 минуте Алиссон отбил мяч перед собой после удара Кавани, первым на добивании оказался Неймар — 2:0.
В конце половины Ди Мария в подкате задел Садио Мане в собственной штрафной зоне, и арбитр после подсказок ассистентов назначил 11-метровый. Милнер реализовал наказания (2:1).
После перерыва лучшим момент на оба коллектива имел центрбэк “ПСЖ” Маркиньос, но на его острый удар головой с трудом среагировал Алиссон. В результате 261 в пользу французов.
Таким образом, клуб Тухеля взял реванш за поражение в гостях в первом туре от “Ливерпулю” (2:3).
Заметим, что в другом противостоянии группы “Наполи” не имел проблем с “Црвеной Звездой” 3:1.
Добавим также, перед последним туром лидером квартета С стал “Наполи” — 9 очков. На один балл отстает “ПСЖ” и на три “Ливерпуль”. В 6-м туре “ПСЖ” поедет в гости к сербам, а англичане принимать неаполитанцев.