"ПСЖ" взяв реванш у "Ліверпуля" за поразку у першому колі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У центральному протистоянні ігрового вечора Ліги чемпіонів фіналіст минулорічного сезону “Ліверпуль” в гостях на “Парк-де-Пранс” протистояв “Парі Сен-Жермен”, передає кореспондент УНН.
Після завершення атаки у чужій штрафній захисник парижан Бернат перехопив м’яч та зумів відкрити рахунок вже на 13 хвилині. Пізніше парижани реалізували і другу атаку. На 37 хвилині Аліссон відбив м’яч перед собою після удару Кавані, першим на добиванні виявився Неймар — 2:0.
Наприкінці половини Ді Марія у підкаті зачепив Садіо Мане у власній карній зоні, і арбітр після підказок асистентів призначив 11-метровий. Мілнер реалізував покарання (2:1).
По перерві найкращим момент на обидва колективи мав центрбек “ПСЖ” Маркіньйос, але на його гострий удар головою з труднощами зреагував Аліссон. Як наслідок 261 на користь французів.
Таким чином, клуб Тухеля взяв реванш за поразку в гостях у першому турі від “Ліверпулю” (2:3).
Зауважимо, що в іншому протистоянні групи “Наполі” не мав проблем із “Црвєною Звєздою” 3:1.
Додамо також, перед останнім туром лідером квартету С став “Наполі” — 9 очок. На один бал відстає “ПСЖ” і на три “Ліверпуль”. У 6-му турі “ПСЖ” поїде в гості до сербів, а англійці прийматимуть неаполітанців.