"ПСЖ" лишил Неймара 5 млн. евро премиальных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Самый дорогой футболист “ПСЖ” Неймар остался без призовых в 5 млн. евро от команды за неудачи в последние месяцы, сообщает УНН со ссылкой на “UOL Esporte”.
27-летний бразилец потерял 2 млн. из-за постоянных опозданий на предсезонные тренировки. Других 3 млн. евро футболиста лишили за того, что форвард лишился места в списке лучших игроков по версии ФИФА по сравнению с предыдущим сезоном.
Примечательно, что сезона-2018/19 нападающий провел 28 матчей в составе “ПСЖ”, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.
Заметим, что на данный момент трансферная стоимость звезды бразильской сборной, по данным “transfermarkt”, составляет 180 млн. евро.