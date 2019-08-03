"ПСЖ" позбавив Неймара 5 млн. євро преміальних

27-річний бразилець втратив 2 млн. через постійні запізнення на передсезонні тренування. Інших 3 млн. євро футболіста лишили через те, що форвард позбувся місця в списку найкращих гравців за версією ФІФА у порівнянні з попереднім сезоном.

Примітно, що сезону-2018/19 нападник провів 28 матчів у складі “ПСЖ”, забив 23 голи і віддав 13 гольових передач.

Зауважимо, що на даний момент трансферна вартість зірки бразильської збірної, за даними “transfermarkt”, становить 180 млн. євро.