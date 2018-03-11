"ПСЖ" без Неймара и Кавани завоевал седьмую подряд победу в чемпионате Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В 29 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата “ПСЖ” на своем поле победил “Метц” со счетом 5:0, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
На 5-й минуте Менье открыл счет, а к концу половины встречи Нкунку оформил дубль и еще забил Мбаппе.
Примечательно, что последний в матче гол Тиаго Силвы на 82-й минуте стал для команды Унаи Эмери 144 в сезоне во всех соревнованиях. Тем самым, столичный клуб установил клубный рекорд по количеству забитых голов за один сезон.
Заметим, что “ПСЖ” продолжает возглавлять турнирную таблицу с 77 очками — это на 14 пунктов больше, чем в “Монако”. “Метц” остался на дне турнирной таблицы — 20-й.
Напомним, что парижане выбыли из 1/8 финала от мадридского “Реала”.