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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39382 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54528 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58047 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102241 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93403 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103703 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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"ПСЖ" без Неймара и Кавани завоевал седьмую подряд победу в чемпионате Франции

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В 29 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата “ПСЖ” на своем поле победил “Метц” со счетом 5:0, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

На 5-й минуте Менье открыл счет, а к концу половины встречи Нкунку оформил дубль и еще забил Мбаппе.

Примечательно, что последний в матче гол Тиаго Силвы на 82-й минуте стал для команды Унаи Эмери 144 в сезоне во всех соревнованиях. Тем самым, столичный клуб установил клубный рекорд по количеству забитых голов за один сезон.

Заметим, что “ПСЖ” продолжает возглавлять турнирную таблицу с 77 очками — это на 14 пунктов больше, чем в “Монако”. “Метц” остался на дне турнирной таблицы — 20-й.

Напомним, что парижане выбыли из 1/8 финала от мадридского “Реала”.

Украинские Национальные Новости

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