"ПСЖ" без Неймара і Кавані завоював сьому підряд перемогу в чемпіонаті Франції

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У 29 турі французької Ліги 1 лідер чемпіонату “ПСЖ” на своєму полі переміг “Метц” з рахунком 5:0, інформує УНН з посиланням на сайт команди.

На 5-й хвилині Меньє відкрив рахунок, а до кінця половини зустрічі Нкунку оформив дубль і ще забив Мбаппе.

Примітно, що останній в матчі гол Тіаго Сілви на 82-й хвилині став для команди Унаї Емері 144 в сезоні у всіх змаганнях. Тим самим, столичний клуб встановив клубний рекорд за кількістю забитих голів за один сезон.

Зауважимо, що “ПСЖ” продовжує очолювати турнірну таблицю з 77 очками — це на 14 пунктів більше, ніж у “Монако”. “Метц” залишився на дні турнірної таблиці — 20-й.

Нагадаємо, що парижани вибули з 1/8 фіналу від мадридського “Реалу”.

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