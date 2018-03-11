"ПСЖ" без Неймара і Кавані завоював сьому підряд перемогу в чемпіонаті Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У 29 турі французької Ліги 1 лідер чемпіонату “ПСЖ” на своєму полі переміг “Метц” з рахунком 5:0, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
На 5-й хвилині Меньє відкрив рахунок, а до кінця половини зустрічі Нкунку оформив дубль і ще забив Мбаппе.
Примітно, що останній в матчі гол Тіаго Сілви на 82-й хвилині став для команди Унаї Емері 144 в сезоні у всіх змаганнях. Тим самим, столичний клуб встановив клубний рекорд за кількістю забитих голів за один сезон.
Зауважимо, що “ПСЖ” продовжує очолювати турнірну таблицю з 77 очками — це на 14 пунктів більше, ніж у “Монако”. “Метц” залишився на дні турнірної таблиці — 20-й.
Нагадаємо, що парижани вибули з 1/8 фіналу від мадридського “Реалу”.