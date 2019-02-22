Психолог рассказала, почему подростки играют в суицидальные игры

"Особенности подросткового возраста заключаются, во-первых, в том, что подростки любят общаться, особенно со сверстниками, именно сверстники для них являются референтными (образцами для подражания - ред.). Во-вторых, в этом возрасте начинается самоанализ, подростковый возраст истощает вопросами - "Кто я?", "Какой у меня уровень?", "Стою ли я чего-то в этой жизни?" - рассказала Гомель.

По ее словам, основной конфликт подросткового возраста в том, что подростки хотят права взрослых людей, но ответственность взрослых брать не хотят.

"Хорошо, когда есть референтная группа сверстников, например, в спорте или других видах деятельности, более или менее адекватная, которая принимает сверстника, и где он чувствует себя комфортно. А если нет? А если родители, например, не пускают гулять? В таких случаях возникает одиночество", - отметила Гомель.

Ребенок начинает чувствовать себя одиноким, непонятным другими, не понимая, все ли у него хорошо, такой ли он, как надо. В результате, он обращается в группу, которая его принимает и поддерживает.

"Здесь возникает типичная вещь - так затягивают в секты, банды, наркотики, говоря: "Ты классный, ты наш, мы тебя принимаем", - рассказала Гомель.

Опасные интернет-игры, которые становятся популярными среди подростков, начинаются с того, что предлагают стать грубым. Поскольку в подростковом возрасте происходит самоидентификация, подростки хотят подтверждения того, что мир их любит.

"А каким образом это можно проверить? Ярким примером для них есть подтверждение - когда я плохой, меня тоже должны любить. В этих играх можно сказать и сделать что-нибудь, там можно ослушаться, почувствовать себя крутым", - отметила психолог.

Со временем ребенок втягивается, ему начинает нравиться играть, он чувствует себя крутым, потому что нарушает правила. Эти игры начинают манипулировать еще больше. Следующим этапом игры становится то, что подростку могут предлагать более радикальные вещи, например, прыгнуть с крыши.

"В игре могут сказать: "Твоя свобода только в том, что ты можешь прыгнуть с крыши или пойти убить". Здесь можно выбрать любое направление. Таким образом, могут довести и до самоубийства, особенно, если дома нет никакой поддержки", - отметила Гомель.

Психолог подчеркнула, что родители должны как можно больше разговаривать со своими детьми, устанавливать контакт, доверие, чтобы ребенок мог прийти, например, школы и пожаловаться, что его кто-то обидел. Важно, чтобы родители могли выслушать и разобраться в проблеме.

"Не отмахнуться, а действительно разобраться, с интересом. Поддержку надо давать всегда", - добавила Гомель.

Зато очень часто родители давят со всех сторон на своего ребенка - чем больше подросток бунтует, тем больше давление. По словам психолога, родители не хотят слушать - они хотят быть несчастными с ужасным ребенком, забыв себя в этом возрасте.

Есть еще случаи, когда ребенка обидели, а родители идут разбираться в школу.

"Вообще-то ребенок взрослый, даже в 10 лет, для того, чтобы разобраться самому. Надо поговорить с ним и найти другие пути решения этого вопроса", - отметила Гомель.

По ее словам, родители должны развивать гибкость характера у ребенка, которая заключается в том, чтобы иметь различные решения для одной ситуации. Чем больше давать ребенку вариантов решения определенного вопроса - тем более гибким будет ее характер, и он научится чувствовать себя комфортно в любых условиях.

"Недавно у меня была мама, которая волнуется, что ее дочь в 9 лет играет в эту новую игру. Мама начала обсуждать с дочкой, почему ее поведение изменилось, ставить ряд вопросов, которые помогут ребенку понять, что не так, потому что говорить, что правильно, а что неправильно, то есть читать лекции - нет смысла. Если правильно разговаривать с ребенком, со временем интерес у него к этому исчезнет", - отметила Гомель.

Подростковый возраст сильно расширил свои границы за счет свобод, которые родители дают детям. Поэтому, по словам Гомель, иногда нужен и контроль. Есть вещи, которые должны быть под запретом, для этого существует родительский контроль в том же интернете.

"Нужно адекватно помочь подростку - не кричать на него постоянно, не лишать его чего-то, не закрывать его в квартире. Он не почувствует любовь родителей таким образом, а он ищет любовь, признание, и кто-то этим пользуется", - добавила психолог.

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