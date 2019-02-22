Психолог рассказала, почему подростки играют в суицидальные игры

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 49217 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 65073 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126380 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127532 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128188 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124342 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158326 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117776 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 83755 просмотра
Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

8 марта, 08:59 • 26958 просмотра
ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

8 марта, 09:19 • 27541 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 30081 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 31019 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 123517 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 158329 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 170491 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 181725 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 239507 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 126384 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 94182 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 103417 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 106600 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106222 просмотра
Актуальное
Психолог рассказала, почему подростки играют в суицидальные игры

Психолог рассказала, почему подростки играют в суицидальные игры

Киев  •  УНН

 • 30806 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В последние годы среди подростков набирают популярность опасные интернет-игры, которые так или иначе связаны с активностью групп, которые толкают детей к суициду. Каким образом подростки подвергаются воздействию этих игр и как уберечь их от этого, рассказала психолог Оксана Гомель в комментарии журналисту УНН.

"Особенности подросткового возраста заключаются, во-первых, в том, что подростки любят общаться, особенно со сверстниками, именно сверстники для них являются референтными (образцами для подражания - ред.). Во-вторых, в этом возрасте начинается самоанализ, подростковый возраст истощает вопросами - "Кто я?", "Какой у меня уровень?", "Стою ли я чего-то в этой жизни?" - рассказала Гомель.

По ее словам, основной конфликт подросткового возраста в том, что подростки хотят права взрослых людей, но ответственность взрослых брать не хотят.

"Хорошо, когда есть референтная группа сверстников, например, в спорте или других видах деятельности, более или менее адекватная, которая принимает сверстника, и где он чувствует себя комфортно. А если нет? А если родители, например, не пускают гулять? В таких случаях возникает одиночество", - отметила Гомель.

Ребенок начинает чувствовать себя одиноким, непонятным другими, не понимая, все ли у него хорошо, такой ли он, как надо. В результате, он обращается в группу, которая его принимает и поддерживает.

"Здесь возникает типичная вещь - так затягивают в секты, банды, наркотики, говоря: "Ты классный, ты наш, мы тебя принимаем", - рассказала Гомель.

Опасные интернет-игры, которые становятся популярными среди подростков, начинаются с того, что предлагают стать грубым. Поскольку в подростковом возрасте происходит самоидентификация, подростки хотят подтверждения того, что мир их любит.

"А каким образом это можно проверить? Ярким примером для них есть подтверждение - когда я плохой, меня тоже должны любить. В этих играх можно сказать и сделать что-нибудь, там можно ослушаться, почувствовать себя крутым", - отметила психолог.

Со временем ребенок втягивается, ему начинает нравиться играть, он чувствует себя крутым, потому что нарушает правила. Эти игры начинают манипулировать еще больше. Следующим этапом игры становится то, что подростку могут предлагать более радикальные вещи, например, прыгнуть с крыши.

"В игре могут сказать: "Твоя свобода только в том, что ты можешь прыгнуть с крыши или пойти убить". Здесь можно выбрать любое направление. Таким образом, могут довести и до самоубийства, особенно, если дома нет никакой поддержки", - отметила Гомель.

Психолог подчеркнула, что родители должны как можно больше разговаривать со своими детьми, устанавливать контакт, доверие, чтобы ребенок мог прийти, например, школы и пожаловаться, что его кто-то обидел. Важно, чтобы родители могли выслушать и разобраться в проблеме.

"Не отмахнуться, а действительно разобраться, с интересом. Поддержку надо давать всегда", - добавила Гомель.

Зато очень часто родители давят со всех сторон на своего ребенка - чем больше подросток бунтует, тем больше давление. По словам психолога, родители не хотят слушать - они хотят быть несчастными с ужасным ребенком, забыв себя в этом возрасте.

Есть еще случаи, когда ребенка обидели, а родители идут разбираться в школу.

"Вообще-то ребенок взрослый, даже в 10 лет, для того, чтобы разобраться самому. Надо поговорить с ним и найти другие пути решения этого вопроса", - отметила Гомель.

По ее словам, родители должны развивать гибкость характера у ребенка, которая заключается в том, чтобы иметь различные решения для одной ситуации. Чем больше давать ребенку вариантов решения определенного вопроса - тем более гибким будет ее характер, и он научится чувствовать себя комфортно в любых условиях.

"Недавно у меня была мама, которая волнуется, что ее дочь в 9 лет играет в эту новую игру. Мама начала обсуждать с дочкой, почему ее поведение изменилось, ставить ряд вопросов, которые помогут ребенку понять, что не так, потому что говорить, что правильно, а что неправильно, то есть читать лекции - нет смысла. Если правильно разговаривать с ребенком, со временем интерес у него к этому исчезнет", - отметила Гомель.

Подростковый возраст сильно расширил свои границы за счет свобод, которые родители дают детям. Поэтому, по словам Гомель, иногда нужен и контроль. Есть вещи, которые должны быть под запретом, для этого существует родительский контроль в том же интернете.

"Нужно адекватно помочь подростку - не кричать на него постоянно, не лишать его чего-то, не закрывать его в квартире. Он не почувствует любовь родителей таким образом, а он ищет любовь, признание, и кто-то этим пользуется", - добавила психолог.

Как сообщал УНН, половина учителей закрывают глаза на буллинг среди школьников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы