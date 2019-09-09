Психически больная женщина "заминировала" дом президента Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В воскресенье, 8 сентября, пациентка психиатрической больницы сделала анонимный звонок в полицию, в котором сообщила, что дом президента Словакии Зузаны Чупатовой заминирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на HN Slovensko.
Правоохранители сразу приняли меры безопасности, взяли под охрану президента и перекрыли соседние с домом улице в городе Пезинок. Однако информация о взрывчатке не подтвердилось.
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По информации пресс-службы словацкой полиции, "анонимный звонок осуществила пациентка психиатрической больницы, его местонахождение установили и задержали".
Напомним, россиянину объявили подозрение из-за "минирования" вокзала в Киеве.