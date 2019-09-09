Психічнохвора жінка “замінувала” дім президента Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У неділю, 8 вересня, пацієнтка психіатричної лікарні зробила анонімний дзвінок до поліції, у якому повідомила, що будинок президента Словаччини Зузани Чупатової заміновано. Про це повідомляє УНН з посиланням на HN Slovensko.
Правоохоронці одразу вжили заходи безпеки, взяли під охорону президента та перекрили сусідні з будинком вулиці у місті Пезинок. Однак інформація про вибухівку не підтвердилась.
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За інформацією пресслужби словацької поліції, “анонімний дзвінок здійснила пацієнтка психіатричної лікарні, її місцезнаходження встановили та затримали”.
Нагадаємо, росіянину оголосили підозру через "мінування" вокзалу в Києві.