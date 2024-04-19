Прямые межгосударственные удары между Израилем и Ираном "завершены" - CNN

Источник в региональной разведке, знакомый с потенциальной реакцией Ирана на пятничный удар, который, по словам официального представителя США, был нанесен Израилем, заявил, что прямые межгосударственные удары между двумя сторонами "закончились", сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Источник, не уполномоченный выступать публично, поговорил с CNN на условиях анонимности примерно через два с половиной часа после того, как CNN впервые сообщил об атаке.

Источник сообщил, что, насколько ему известно, от Ирана не ожидалось ответа на удары, но не назвал причины.

Представители правительства Ирана до сих пор пытались преуменьшить последствия атаки в пятницу, отмечает издание.

Израильские военные не прокомментировали ситуацию, а Иран не назвал источник атаки.

Как указывает Agerpres со ссылкой на EFE, в пятницу иранская армия ясно дала понять, что не будет реагировать на атаку, произошедшую в ночь с четверга на пятницу и которая могла быть осуществлена Израилем

"Благодаря нашей бдительности был открыт огонь в направлении некоторых летающих объектов", - сообщил иранскому оборонному агентству Defa Press главком иранской армии генерал-майор Абдул Рахим Мусави.

На вопрос, ответит ли Иран, Мусави ответил: "Ответ Ирана уже виден", что является очевидным намеком на атаку на Израиль в минувшую субботу, пишет издание.

Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было