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Пройти Кривой Рог за 21 час: марафонцы преодолели самый длинный город Европы

Киев  •  УНН

 • 30238 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Участники проекта “Дангион” пешком прошли самый длинный город Европы — Кривой Рог за 21 час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя проекта Николая Ерошкина.

Цитата

“Мы это сделали. Это пост благодарности. Благодарности моим близким и друзьям, знакомым и совсем незнакомым людям, которые были рядом с нашей командой 21 час, когда мы шли пешком по самом длинном городе Европы”, — написал Ерошкин.

Детали

По его словам, участники пешего марафона стартовали 7 марта в 00.01 минуту с амбициозными планами пройти Кривой Рог с севера на юг за 24 часа.

“Стартовали для того, чтобы проверить свои возможности, сделать что-то крутое и экстремальное, принять брошенный самим себе вызов и запомнить этот день навсегда!” — сообщил Николай Ерошкин.

Добавим

Во вторник, 2 марта, рекордом Украины в категории “Искусство” было объявлено самую большую картину, написанную на холсте профессиональной косметикой для макияжа.

Как сообщал УНН ранее, в 2020 году в Украине наибольшее количество рекордов зафиксировали в Киеве — 110, на втором месте Днепропетровская область.

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