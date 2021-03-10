Пройти Кривий Ріг за 21 годину: марафонці подолали найдовше місто Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Учасники проекту “Дангіон” пішки пройшли найдовше місто Європи — Кривий Ріг за 21 год. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівника проекту Миколу Єрошкіна.
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“Ми це зробили. Це пост подяки. Подяки моїм близьким і друзям, знайомим і зовсім незнайомим людям, які були поруч з нашою командою 21 годину, коли ми йшли пішки через найдовше місто Європи”, — написав Єрошкін.
Деталі
За його словами, учасники пішого марафону стартували 7 березня в 00.01 хвилину з амбітними планами пройти Кривий Ріг з півночі на південь за 24 години.
“Стартували для того, щоб перевірити свої можливості, зробити щось круте і екстремальне, прийняти кинутий самим собі виклик і запам’ятати цей день назавжди!” — повідомив Микола Єрошкін.
Додамо
У вівторок, 2 березня, рекордом України в категорії “Мистецтво” було оголошено найбільшу картину, що написана на полотні професійною косметикою для макіяжу.
Як повідомляв УНН раніше, у 2020 році в Україні найбільшу кількість рекордів зафіксували у Києві — 110, на другому місці Дніпропетровщина.