Проезд в маршрутках Ровно подорожал до 4 грн

Рост цены объективный, пояснил начальник управления транспорта и связи Ровно Виталий Миронюк. По его словам, это подтвердили расчеты.

"Когда приняли тариф 3 гривны, то литр дизельного топлива стоил 17,50. Если учесть повышение зарплаты, запчастей, то тариф объективно должен составлять более 4 гривны", - отметил Виталий Миронюк.

Перевозчики согласились возить школьников за 2 гривны. Столько же будет стоить билет в городских троллейбусах - его горисполком оставил без изменений.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте в Кропивницком составит 4,50 гривны минимум до середины апреля.