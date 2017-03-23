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Проїзд у маршрутках Рівного подорожчав до 4 грн

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 23 березня. УНН. Пасажири маршруток у Рівному відсьогодні платимуть 4 гривні. Підвищення вартості проїзду на гривню 17 березня затвердив міськвиконком, передає кореспондент УНН.

Зростання ціни об’єктивне, пояснив начальник управління транспорту та зв’язку Рівного Віталій Миронюк. За його словами, це підтвердили розрахунки.

“Коли ухвалили тариф 3 гривні, то літр дизельного пального коштував 17,50. Якщо врахувати підвищення зарплати, запчастин, то тариф об’єктивно мав би становити понад 4 гривні”, — наголосив Віталій Миронюк.

Перевізники погодилися возити школярів за 2 гривні. Стільки ж коштуватиме квиток у міських тролейбусах — його міськвиконком залишив без змін.

Нагадаємо, вартість проїзду у громадському транспорті у Кропивницькому становитиме 4,50 гривні щонайменше до середини квітня.

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