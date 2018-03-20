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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 10462 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 15425 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61869 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73204 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101797 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109055 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116496 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Проезд в общественном транспорте Парижа может стать бесплатным до 2020 года

Проезд в общественном транспорте Парижа может стать бесплатным до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 9594 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Власти Парижа намерены в первые недели лета начать обсуждение проекта бесплатного общественного транспорта для города, воспользоваться которым смогут все желающие. Об этом рассказала мэр Парижа Анна Идальго в интервью газете Echo, информирует УНН.

“Вопрос бесплатного транспорта стал одним из ключевых для городской среды, где загрязняющий окружающую среду автомобиль уже занимает не главное место”, — пояснила она. Идальго поручила городскому совету Парижа детально изучить экономическую модель бесплатного транспорта для всех. Результаты обсуждения, как ожидается, станут известны к муниципальным выборам 2020 года.

Во вторник члены городского совета проголосуют по другому, предложенному мэром ранее, проекту, цель которого — предоставить бесплатный проезд на общественном транспорте Парижа и пригородов лицам старше 65 лет с доходом менее 2,2 тыс. евро. Таких парижан около 200 тыс. Бесплатный проезд также планируется ввести для 20 тыс. человек с ограниченными возможностями, уточняет Echo.

Напомним, в автобусе близ Парижа нашли полотно “Хористы” французского импрессиониста Эдгара Дега, которое похитили из музея Марселя в 2009 году.

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