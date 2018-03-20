Проезд в общественном транспорте Парижа может стать бесплатным до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Власти Парижа намерены в первые недели лета начать обсуждение проекта бесплатного общественного транспорта для города, воспользоваться которым смогут все желающие. Об этом рассказала мэр Парижа Анна Идальго в интервью газете Echo, информирует УНН.
“Вопрос бесплатного транспорта стал одним из ключевых для городской среды, где загрязняющий окружающую среду автомобиль уже занимает не главное место”, — пояснила она. Идальго поручила городскому совету Парижа детально изучить экономическую модель бесплатного транспорта для всех. Результаты обсуждения, как ожидается, станут известны к муниципальным выборам 2020 года.
Во вторник члены городского совета проголосуют по другому, предложенному мэром ранее, проекту, цель которого — предоставить бесплатный проезд на общественном транспорте Парижа и пригородов лицам старше 65 лет с доходом менее 2,2 тыс. евро. Таких парижан около 200 тыс. Бесплатный проезд также планируется ввести для 20 тыс. человек с ограниченными возможностями, уточняет Echo.
Напомним, в автобусе близ Парижа нашли полотно “Хористы” французского импрессиониста Эдгара Дега, которое похитили из музея Марселя в 2009 году.