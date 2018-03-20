Проїзд у громадському транспорті Парижа може стати безкоштовним до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Влада Парижа має намір у перші тижні літа розпочати обговорення проекту безкоштовного громадського транспорту для міста, скористатися яким зможуть усі бажаючі. Про це розповіла мер Парижа Анна Ідальго в інтерв'ю газеті Echo, інформує УНН.
“Питання безкоштовного транспорту стало одним з ключових для міського середовища, де забруднюючий навколишнє середовище автомобіль вже займає не головне місце”, — пояснила вона. Ідальго доручила міській раді Парижа детально вивчити економічну модель безкоштовного транспорту для всіх. Результати обговорення, як очікується, стануть відомі до муніципальних виборів 2020 року.
У вівторок члени міської ради проголосують за іншим, запропонованим мером раніше, проекту, мета якого — надати безкоштовний проїзд на громадському транспорті Парижа і передмість особам старше 65 років з доходом менше 2,2 тис. євро Таких парижан близько 200 тис. Безкоштовний проїзд також планується ввести для 20 тис. осіб з обмеженими можливостями, уточнює Echo.
Нагадаємо, в автобусі поблизу Парижа знайшли полотно "Хористи" французького імпресіоніста Едгара Дега, яке викрали з музею Марселя в 2009 році.