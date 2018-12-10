В Грузии подозревают задержанных украинцев в попытке устроить провокации - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Семеро задержанных бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс" намеревались устроить беспорядки на митинге сторонников проигравшего президентские выборы оппозиционного кандидата Григола Вашадзе в Тбилиси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.
"Семеро задержанных бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс" намеревались устроить беспорядки на митинге сторонников проигравшего президентские выборы оппозиционного кандидата Григола Вашадзе в Тбилиси", - сказано в сообщении.
Напомним, Тбилисский городской суд приговорил задержанных в ходе спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к взятию под стражу.
Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лиц с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов.
По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.