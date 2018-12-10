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В Грузии подозревают задержанных украинцев в попытке устроить провокации - СМИ

Киев • УНН

 • 9397 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Семеро задержанных бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс" намеревались устроить беспорядки на митинге сторонников проигравшего президентские выборы оппозиционного кандидата Григола Вашадзе в Тбилиси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.

В Грузии подозревают задержанных украинцев в попытке устроить провокации - СМИ

"Семеро задержанных бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс" намеревались устроить беспорядки на митинге сторонников проигравшего президентские выборы оппозиционного кандидата Григола Вашадзе в Тбилиси", - сказано в сообщении. 

Напомним, Тбилисский городской суд приговорил задержанных в ходе спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к взятию под стражу.

Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лиц с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов.

По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

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