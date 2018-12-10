У Грузії підозрюють затриманих українців у спробі влаштувати провокації - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 декабря. УНН. Семеро затриманих колишніх військовослужбовців українського батальйону "Донбас" мали намір влаштувати безлади на мітингу прихильників який програв президентські вибори опозиційного кандидата Григола Вашадзе в Тбілісі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Online.
"Семеро затриманих колишніх військовослужбовців українського батальйону "Донбас" мали намір влаштувати безлади на мітингу прихильників який програв президентські вибори опозиційного кандидата Григола Вашадзе в Тбілісі", - сказано в повідомлені.
Нагадаємо, Тбіліський міський суд засудив затриманих під час спецоперації у Тбілісі, під час якої затримали шість громадян України і одного громадянина Грузії, до взяття під варту.
Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Додамо, що в поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначили адвокатів.
За інформацією департаменту поліції Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.