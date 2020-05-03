Ведущий футболист сборной Украины назвал топ-сборную всех времен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко составил лучшую сборную игроков в истории футбола по собственной версии. Слова нашего земляка приводит сайт УАФ, передает УНН.
Зинченко в символическую сборную отнес девять легионеров, а также двух украинцев среди которых нынешний наставник национальной команды Андрей Шевченко.
“У меня будет тактическая схема 4-4-2. В воротах — Андрей Пятов. В обороне: Алвес, Марсело, Рамос и Компани. В полузащите: Хави, Иньеста, Месси, Роналдиньо. В нападении — Андрей Шевченко. Тренером этой сборной был бы Хосеп Гвардиола”, — признался Зинченко.
Как сообщал УНН, Зинченко назвал самый тяжелый момент в карьере.