Найдорожчий український футболіст назвав найважчий період в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Гравець ФК "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко розповів про найважчий момент в футбольній кар'єрі, інформує УНН з посиланням на сайт Української футбольної асоціації.
Зінченко зробив паузу з липня 2014 по лютий 2015 року, коли покинув "Шахтар". Цей проміжок він і вважає найбільшим випробуванням.
"Період, коли я був без клубу. Коли я пішов із "Шахтаря", півроку не грав у футбол на професійному рівні. Бували й серйозні травми, але цей час був найважчим. Так склалися обставини, що я не міг грати, підтримував форму як міг, брав участь в аматорських турнірах", - підкреслив українець.
Зауважимо, цього сезону Зінченко провів 17 поєдинків за "міщан" та забив один гол.
Крім того додамо, Зінченко є найдорожчим футболістом України. Трансферна ціна за даними "transfermarkt" складає 24 млн. євро.