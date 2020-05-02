Самый дорогой украинский футболист назвал наиболее тяжелый период в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Игрок ФК "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал про самый трудный момент в футбольной карьере, информирует УНН со ссылкой на сайт Украинской футбольной ассоциации.
Зинченко сделал паузу с июля 2014 года по февраль 2015, когда покинул “Шахтер”. Этот промежуток он и считает самым большим испытанием.
“Период, когда я был без клуба. Когда я ушел из „Шахтера“, полгода не играл в футбол на профессиональном уровне. Были и серьезные травмы, но это время было самым тяжелым. Так сложились обстоятельства, что я не мог играть, поддерживал форму как мог, участвовал в любительских турнирах”, — подчеркнул украинец.
Заметим, в этом сезоне Зинченко провел 17 поединков за “горожан” и забил один гол.
Кроме того добавим, Зинченко является самым дорогим футболистом Украины. Трансферная цена по данным “transfermarkt” составляет 24 млн. евро.