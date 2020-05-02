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Самый дорогой украинский футболист назвал наиболее тяжелый период в карьере

Киев • УНН

 • 20312 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Игрок ФК "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал про самый трудный момент в футбольной карьере, информирует УНН со ссылкой на сайт Украинской футбольной ассоциации.

Самый дорогой украинский футболист назвал наиболее тяжелый период в карьере

Зинченко сделал паузу с июля 2014 года по февраль 2015, когда покинул “Шахтер”. Этот промежуток он и считает самым большим испытанием.

“Период, когда я был без клуба. Когда я ушел из „Шахтера“, полгода не играл в футбол на профессиональном уровне. Были и серьезные травмы, но это время было самым тяжелым. Так сложились обстоятельства, что я не мог играть, поддерживал форму как мог, участвовал в любительских турнирах”, — подчеркнул украинец.

Заметим, в этом сезоне Зинченко провел 17 поединков за “горожан” и забил один гол.

Кроме того добавим, Зинченко является самым дорогим футболистом Украины. Трансферная цена по данным “transfermarkt” составляет 24 млн. евро.

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