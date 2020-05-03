Провідний футболіст збірної України назвав топ-збірну всіх часів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Гравець збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко склав найкращу збірну гравців в історії футболу за власною версією. Слова нашого земляка наводить сайт УАФ, передає УНН.
Зінченко до символічної збірної відніс дев’ять легіонерів, а також двох українців серед яких нинішній наставник національної команди Андрій Шевченко.
“У мене буде тактична схема 4-4-2. У воротах — Андрій Пятов. В обороні: Алвес, Марсело, Рамос і Компані. У півзахисті: Хаві, Іньєста, Мессі, Роналдіньо. У нападі — Андрій Шевченко. Тренером цієї збірної був би Хосеп Гвардіола”, — зізнався Зінченко.
Як повідомляв УНН, Зінченко назвав найважчий момент в кар’єрі.