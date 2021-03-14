Ведущий футболист "Ромы" пропустит поединок против "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян пропустит ближайшие поединки из-за травмы голеностопа, передает УНН со ссылкой на "Vnews.am".
Детали
Капитан сборной Армении был заменен в первом тайме поединка этих команд в Риме 11 марта, когда “Рома” обыграла “Шахтер” 3:0.
Из-за повреждения Мхитарян также не поможет сборной Армении в матчах против Лихтенштейна, Исландии и Румынии.
В этом сезоне Мхитарян отметился 11 голами и 11 ассистами в 34 матчах во всех турнирах.
Напомним
Матч 1/8 финала Лиги Европы между “Шахтером” и “Ромой” состоится 18 марта, на НСК “Олимпийский”.