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Провідний футболіст "Роми" пропустить поєдинок проти "Шахтаря"

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Півзахисник "Роми" Генріх Мхітарян пропустить найближчі поєдинки через травму гомілкостопа, передає УНН з посиланням на "Vnews.am".

Деталі

Капітан збірної Вірменії був замінений в першому таймі поєдинку цих команд в Римі 11 березня, коли “Рома” обіграла “Шахтар” 3:0.

Через пошкодження Мхітарян також не допоможе збірній Вірменії в матчах проти Ліхтенштейну, Ісландії та Румунії.
У цьому сезоні Мхітарян відзначився 11 голами і 11 ассистами в 34 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між “Шахтарем” і “Ромою” відбудеться 18 березня, на НСК “Олімпійський”.

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