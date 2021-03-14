Провідний футболіст "Роми" пропустить поєдинок проти "Шахтаря"

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Капітан збірної Вірменії був замінений в першому таймі поєдинку цих команд в Римі 11 березня, коли “Рома” обіграла “Шахтар” 3:0.

Через пошкодження Мхітарян також не допоможе збірній Вірменії в матчах проти Ліхтенштейну, Ісландії та Румунії.

У цьому сезоні Мхітарян відзначився 11 голами і 11 ассистами в 34 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між “Шахтарем” і “Ромою” відбудеться 18 березня, на НСК “Олімпійський”.