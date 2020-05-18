Ведущий футболист "Боруссии" Дортмунд вылетел до конца сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Дортмундская "Боруссия" не сможет рассчитывать на французского футболиста Дан-Аксель Загаду, сообщает УНН со ссылкой на Sportbuzzer.de.
После победы над "Шальке-04" в дерби со счетом 4:0, тренер Люсьен Фавр объявил, что француз не сможет вновь выступать в этом сезоне. Причина - серьезная травма.
В активе француза 13 проведенных поединков за дортмундскую команду - 1 гол и одна результативная передача.
Примечательно, что трансферная стоимость 20-летнего загадать составляет 31,5 млн евро - входит в топ-10 самых дорогих футболистов "шмелей".
Добавим также, сезон в Бундеслиге возобновился с 16 мая и должен завершиться до 30 июня.