Провідний футболіст "Боруссії" Дортмунд вилетів до кінця сезону

Після перемоги над "Шальке-04" в дербі з рахунком 4:0, тренер Люсьєн Фавр оголосив, що француз не зможе знову виступати в цьому сезоні. Причина - серйозна травма.

В активі француза 13 проведених поєдинків за дортмундську команду – 1 гол і одна результативна передача.

Примітно, що трансферна вартість 20-річного Загаду становить 31,5 млн євро – входить до топ-10 найдорожчих футболістів "джмелів".

Додамо також, сезон в Бундеслізі відновився з 16-го травня і повинен завершитися до 30 червня.