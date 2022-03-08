Проводники поезда "Одесса-Пшемысль" требовали с пассажиров деньги за проезд

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"Я уже несколько дней слышал о схожих единичных случаях в разных городах. Но они не подтверждались. Это первый подтвержденный и раскрытый. Я знаю железнодорожников – это единичные случаи, но они бросают тень на всех героев, которые вывозят людей из-под обстрелов", - сообщил Александр Камышин.

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Проводники уже уволены, материалы переданы в правоохранительные органы.

Отметим, что из Одессы ежедневно курсируют поезда в северном и западном направлении. Кроме того, в город прибывает транспорт из восточных областей с беженцами.