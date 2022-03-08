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15 марта, 19:03 • 75137 просмотра

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Проводники поезда "Одесса-Пшемысль" требовали с пассажиров деньги за проезд

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Силами внутренней службы безопасности УЗ пойманы двое проводников поезда "Одесса-Пшемысль" на получении с беженцев платы за проезд в размере 1500 гривен с человека. Об этом сообщает глава "Укрзализныци" Александр Камышин, передает УНН.

Цитата

"Я уже несколько дней слышал о схожих единичных случаях в разных городах. Но они не подтверждались. Это первый подтвержденный и раскрытый. Я знаю железнодорожников – это единичные случаи, но они бросают тень на всех героев, которые вывозят людей из-под обстрелов", - сообщил Александр Камышин.

Добавим

Проводники уже уволены, материалы переданы в правоохранительные органы.

Отметим, что из Одессы ежедневно курсируют поезда в северном и западном направлении. Кроме того, в город прибывает транспорт из восточных областей с беженцами.

Украинские Национальные Новости

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