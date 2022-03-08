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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Провідники поїзда "Одеса-Перемишль" вимагали від пасажирів гроші за проїзд

Провідники поїзда "Одеса-Перемишль" вимагали від пасажирів гроші за проїзд

Київ • УНН

 • 406398 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймані двоє провідників поїзда "Одеса-Перемишль" на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 гривень з людини. Про це повідомляє голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин, передає УНН.

Цитата

"Я вже кілька днів чув про схожі поодинокі випадки в різних містах. Але вони не підтверджувалися. Це перший підтверджений і розкритий. Я знаю залізничників - це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів", - повідомив Олександр Камишин.

Додамо

Провідники вже звільнені, матеріали передані в правоохоронні органи.

Зазначимо, що з Одеси щодня курсують потяги в північному і західному напрямку. Крім того, в місто прибуває транспорт зі східних областей з біженцями.

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