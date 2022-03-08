Провідники поїзда "Одеса-Перемишль" вимагали від пасажирів гроші за проїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймані двоє провідників поїзда "Одеса-Перемишль" на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 гривень з людини. Про це повідомляє голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин, передає УНН.
Цитата
"Я вже кілька днів чув про схожі поодинокі випадки в різних містах. Але вони не підтверджувалися. Це перший підтверджений і розкритий. Я знаю залізничників - це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів", - повідомив Олександр Камишин.
Додамо
Провідники вже звільнені, матеріали передані в правоохоронні органи.
Зазначимо, що з Одеси щодня курсують потяги в північному і західному напрямку. Крім того, в місто прибуває транспорт зі східних областей з біженцями.