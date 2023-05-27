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Проводник в мир смерти и украинское контрнаступление: враг распространяет фейковую обложку французского издания

Проводник в мир смерти и украинское контрнаступление: враг распространяет фейковую обложку французского издания

Киев • УНН

 • 1165405 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. россияне распространяют фейковую обложку французского издания с карикатурой на украинское контрнаступление. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

Как отмечается, российские Telegram-каналы пишут, что на новой обложке издания Courrier International изображена карикатура на контрнаступление ВСУ – военные вместе с главнокомандующим Залужным плывут по реке, а лодкой управляет проводник в мир смерти.

На самом деле, на официальном сайте Courrier International нет обложки, которую распространяют россияне. Номер фейкового журнала – 1700, а крайний выпуск настоящего журнала – 1699 (за 25-31 мая).

"На настоящей обложке крайнего журнала – кусок пиццы и заголовок "А если бы пицца была итальянская?". В ведущем материале выпуска речь идет о "гастронационализме", а вовсе не об украинском контрнаступлении", - отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним

В прошлом месяце, враг распространял фейковую обложку британской еженедельной газеты The New European. Ее целью было продвижение нарративов "непрофессионализма" и "коррумпированности" украинской власти для разжигания внутренних конфликтов среди украинцев и уменьшения военной помощи от союзников.

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