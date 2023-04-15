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Ворог поширює фейкову обкладинку британської газети – Центр протидії дезінформації

Ворог поширює фейкову обкладинку британської газети – Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 1467346 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ворог поширює фейкову обкладинку британської щотижневої газети The New European, повідомляють у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Цитата

"Ворожі Telegram-канали поширюють обкладинку британської щотижневої газети The New European, на якій нібито зображений Президент України, який сидить на колінах у Далай-лами, а поруч, тримаючи руки в боки, стоїть невдоволений прем’єр-міністр Великої Британії. Так автор малюнка натякає на те, що В.Зеленський готовий на все заради грошей", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Згідно офіційного сайту газети, видання The New European з такою обкладинкою не існує. Також недостовірність шпальти підтверджує те, що останній випуск газети був №336 (квітень 13-19, 2023), а вказаний на зображені №337 ще тільки готується.

Як зазначається, подібні фейкові обкладинки відомих західних видань мають на меті дискредитувати Україну та її Президента В.Зеленського на світовій арені.

"Ворог продовжує просувати наративи "непрофесійності" та "корумпованості" української влади задля розпалювання внутрішніх конфліктів серед українців та зменшення військової допомоги від союзників", - додали у Центрі протидії дезінформації.

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