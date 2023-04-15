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Враг распространяет фейковую обложку британской газеты - Центр противодействия дезинформации

Киев • УНН

 • 1467337 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Враг распространяет фейковую обложку британской еженедельной газеты The New European, сообщают в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Цитата

"Враждебные Telegram-каналы распространяют обложку британской еженедельной газеты The New European, на которой якобы изображен Президент Украины, сидящий на коленях у Далай-ламы, а рядом, держа руки в стороны, стоит недовольный премьер-министр Великобритании. Так автор рисунка намекает на то, что В.Зеленский готов на все ради денег", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно официальному сайту газеты, издания The New European с такой обложкой не существует. Также недостоверность полосы подтверждает то, что последний выпуск газеты был №336 (апрель 13-19, 2023), а указанный на изображении №337 еще только готовится.

Как отмечается, подобные фейковые обложки известных западных изданий имеют целью дискредитировать Украину и ее Президента В.Зеленского на мировой арене.

"Враг продолжает продвигать нарративы "непрофессионализма" и "коррумпированности" украинской власти для разжигания внутренних конфликтов среди украинцев и уменьшения военной помощи от союзников", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

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