Провідник у світ смерті та український контрнаступ: ворог поширює фейкову обкладинку французького видання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. росіяни поширюють фейкову обкладинку французького видання з карикатурою на український контрнаступ. Про це пише УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Як зазначається, російські Telegram-канали пишуть, що на новій обкладинці видання Courrier International зображена карикатура на контрнаступ ЗСУ – військові разом з головнокомандувачем Залужним пливуть річкою, а човном керує провідник у світ смерті.
Насправді ж, на офіційному сайті Courrier International немає обкладинки, яку поширюють росіяни. Номер фейкового журналу – 1700, а крайній випуск справжнього журналу – 1699 (за 25-31 травня).
"На справжній обкладинці крайнього журналу – шматок піци та заголовок "А якби піца була італійська?". У провідному матеріалі випуску йдеться про "гастронаціоналізм", а зовсім не про український контрнаступ", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.
Нагадаємо
Минулого місяця, ворог поширював фейкову обкладинку британської щотижневої газети The New European. ЇЇ метою було просування наративів "непрофесійності" та "корумпованості" української влади задля розпалювання внутрішніх конфліктів серед українців та зменшення військової допомоги від союзників.