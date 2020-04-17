Проведение ЧЕ по фехтованию в Минске перенесено из-за ситуации с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске с 16 по 21 июня 2020 года, перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко, передает УНН со ссылкой на сайт Белорусской федерации фехтования.
По словам Шичко, федерация страны получила письмо от президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова. В письме сказано, что все международные соревнования запланированы на период с апреля по июнь — перенесены.
В письме также указано, что восстановление соревнований станет возможным при следующих условиях:
• глобальная ситуация в области здравоохранения будет безопасной
• станет возможным равный для спортсменов тренировочный процесс
• все федерации смогут принимать участие в турнирах
• предварительно будут проведены международные соревнования, в том числе несколько “подготовительных” соревнований Кубка мира/Гран-при.
Примечательно, что в Минск должны были прибыть все сильнейшие спортсмены континента, которые должны были разыграть 12 комплектов наград в индивидуальных и командных первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях.