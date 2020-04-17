Проведение ЧЕ по фехтованию в Минске перенесено из-за ситуации с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32715 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41349 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57255 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58541 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 82244 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75057 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101224 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105384 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130572 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130212 просмотра

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Проведение ЧЕ по фехтованию в Минске перенесено из-за ситуации с коронавирусом

Проведение ЧЕ по фехтованию в Минске перенесено из-за ситуации с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13989 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске с 16 по 21 июня 2020 года, перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко, передает УНН со ссылкой на сайт Белорусской федерации фехтования.

По словам Шичко, федерация страны получила письмо от президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова. В письме сказано, что все международные соревнования запланированы на период с апреля по июнь — перенесены.

В письме также указано, что восстановление соревнований станет возможным при следующих условиях:

• глобальная ситуация в области здравоохранения будет безопасной
• станет возможным равный для спортсменов тренировочный процесс
• все федерации смогут принимать участие в турнирах
• предварительно будут проведены международные соревнования, в том числе несколько “подготовительных” соревнований Кубка мира/Гран-при.

Примечательно, что в Минск должны были прибыть все сильнейшие спортсмены континента, которые должны были разыграть 12 комплектов наград в индивидуальных и командных первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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