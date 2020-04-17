Проведение ЧЕ по фехтованию в Минске перенесено из-за ситуации с коронавирусом

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске с 16 по 21 июня 2020 года, перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко, передает УНН со ссылкой на сайт Белорусской федерации фехтования.