Проведення ЧЄ з фехтування в Мінську перенесено через ситуацію з коронавірусом

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Чемпіонат Європи з фехтування, який повинен був пройти в Мінську з 16 по 21 червня 2020 року, перенесено на більш пізній термін. Про це повідомив голова Білоруської федерації фехтування Дмитро Шичка, інформує УНН з посиланням на сайт Білоруської федерації фехтування.

За словами Шичка, федерація країни отримала листа від президента Міжнародної федерації фехтування Алішера Усманова. В листі сказано, що усі міжнародні змагання заплановані на період з квітня по червень – перенесені.

В листі також вказано, що відновлення змагань стане можливим за таких умов:

• глобальна ситуація в області охорони здоров'я буде безпечною
• стане можливим рівний для спортсменів тренувальний процес
• всі федерації матимуть можливість брати участь в турнірах
• попередньо будуть проведені міжнародні змагання, в тому числі кілька "підготовчих" змагань Кубка світу/Гран-прі.

Примітно, що до Мінська мали прибути всі найсильніші спортсмени континенту, які повинні були розіграти 12 комплектів нагород в індивідуальних та командних першостях з фехтування на шпагах, рапірах і шаблях.

Українські Національні Новини

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