Проведення ЧЄ з фехтування в Мінську перенесено через ситуацію з коронавірусом

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Чемпіонат Європи з фехтування, який повинен був пройти в Мінську з 16 по 21 червня 2020 року, перенесено на більш пізній термін. Про це повідомив голова Білоруської федерації фехтування Дмитро Шичка, інформує УНН з посиланням на сайт Білоруської федерації фехтування.