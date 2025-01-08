Провалились под лед на Черниговщине: спасатели нашли тело дедушки, поиски 7-летнего внука продолжаются

ukenru
Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
12:55 • 42791 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 117655 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 164027 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 167784 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 161378 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 139473 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 179422 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242171 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 499039 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340314 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

 • 103204 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

 • 102591 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

 • 54091 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 106902 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 82196 просмотра
публикации
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 82196 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 106902 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 159397 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 163257 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 172850 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

14:28 • 9651 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

10:24 • 43925 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

09:59 • 42220 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

 • 54091 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

 • 102591 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Провалились под лед на Черниговщине: спасатели нашли тело дедушки, поиски 7-летнего внука продолжаются

Провалились под лед на Черниговщине: спасатели нашли тело дедушки, поиски 7-летнего внука продолжаются

Киев  •  УНН

 • 7619 просмотра

Read in English

В Черниговской области обнаружили тело 66-летнего мужчины, который провалился под лед вместе с внуком. К поискам 7-летнего мальчика привлечено 19 спасателей с техникой и лодками.

На Черниговщине водолазы нашли тело 66-летнего мужчины, который накануне вечером исчез на реке Снов. Поиски 7-летнего мальчика продолжаются, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К поискам привлечены 19 спасателей ГСЧС, две единицы спецтехники и две лодки. Водолазы обследуют дно реки, с помощью БПЛА проводится мониторинг труднодоступных участков.

Чрезвычайники совместно с работниками Нацполиции проверяют береговую линию, ища любые признаки, которые могли бы указать на местонахождение ребенка.

Напомним

В Черниговской области 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
chernigovЧернигов