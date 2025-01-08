Провалились под лед на Черниговщине: спасатели нашли тело дедушки, поиски 7-летнего внука продолжаются

На Черниговщине водолазы нашли тело 66-летнего мужчины, который накануне вечером исчез на реке Снов. Поиски 7-летнего мальчика продолжаются, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К поискам привлечены 19 спасателей ГСЧС, две единицы спецтехники и две лодки. Водолазы обследуют дно реки, с помощью БПЛА проводится мониторинг труднодоступных участков.

Чрезвычайники совместно с работниками Нацполиции проверяют береговую линию, ища любые признаки, которые могли бы указать на местонахождение ребенка.

Напомним

В Черниговской области 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов.