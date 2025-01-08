Провалилися під лід на Чернігівщині: рятувальники знайшли тіло дідуся, пошуки 7-річного онука тривають
Київ • УНН
У Чернігівській області виявили тіло 66-річного чоловіка, який провалився під лід разом з онуком. До пошуків 7-річного хлопчика залучено 19 рятувальників з технікою та човнами.
На Чернігівщині водолази знайшли тіло 66-річного чоловіка, який напередодні ввечері зник на річці Снов. Пошуки 7-річного хлопчика тривають, передає УНН із посиланням на ДСНС.
До пошуків залучені 19 рятувальників ДСНС, дві одиниці спецтехніки та два човни. Водолази обстежують дно річки, за допомогою БПЛА проводиться моніторинг важкодоступних ділянок.
Надзвичайники спільно з працівниками Нацполіції перевіряють берегову лінію, шукаючи будь-які ознаки, що могли б вказати на місцеперебування дитини.
Нагадаємо
У Чернігівській області 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов.