Производство по факту избиения патрульного открыли в Кропивницком

“Патрульные получили вызов о том, что в одном из подъездов бесчинствует неизвестный гражданин, который, возможно, находится в состоянии наркотического опьянения. Стражи порядка прибыли на место происшествия и увидели гражданина, который вел себя неадекватно. Патрульные пытались его успокоить, однако мужчина не шел на контакт. Во время задержания гражданина один из полицейских получил от неизвестного мужчины два удара деревянной палкой”, — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что 30-летнего злоумышленника задержали и доставили в городской отдел полиции. 24-летний младший лейтенант полиции получил ушиб головы.

Сейчас состояние патрульного удовлетворительное.

Напомним, 4 апреля николаевского полицейского, который избил местного жителя, пытался уничтожить видеозаписи с места происшествия и ввел в заблуждение следствие, суд отправил под домашний арест.