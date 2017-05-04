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Провадження за фактом побиття патрульного відкрили у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. У вівторок, 2 травня, у Кропивницькому патрульний отримав тілесні ушкодження від час виконання службового обов’язку. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 ККУ. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в патрульній поліції Кропивницького.

Провадження за фактом побиття патрульного відкрили у Кропивницькому

“Патрульні отримали виклик про те, що в одному з під’їздів бешкетує невідомий громадянин, який, можливо, перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Охоронці порядку прибули на місце події і побачили громадянина, який поводив себе неадекватно. Патрульні намагалися його заспокоїти, проте чоловік не йшов на контакт. Під час затримання громадянина, один з поліціянтів отримав від невідомого чоловіка два удари дерев’яною палицею”, — повідомили в прес-службі.

Також в прес-службі додали, що 30-річного зловмисника затримали, доставили до міського відділу поліції. 24-річний молодший лейтенант поліції отримав забійну рану голови.

Наразі стан патрульного задовільний.

Нагадаємо, 4 квітня миколаївського поліцейського, який побив місцевого мешканця, намагався знищити відеозаписи з місця події та ввів в оману слідство, суд відправив під домашній арешт.

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