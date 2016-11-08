В течение октября закарпатские патрульные раскрыли 98 преступлений

Так, среди раскрытых преступлений 42 преступления против собственности, 21 преступление против жизни и здоровья человека, 12- в сфере оборота наркотических средств, 6 случаев в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта, 4 преступления против общественного порядка и нравственности, 3 случая подделки документов тому подобное.

Кроме того, патрульные зафиксировали 1 случай заведомо ложного сообщения о совершении преступления, за что также предусмотрена уголовная ответственность.

Как рассказал УНН представитель УПП городов Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский, также в течение октября патрульные составили 115 протоколов за ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях - управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Как ранее сообщал УНН, 3 ноября, в Ужгороде впервые состоялся прием граждан начальником Управления патрульной полиции городов Ужгород и Мукачево Юрием Марценишиним в формате Coffee Lunch.