Протягом жовтня закарпатські патрульні розкрили 98 злочинів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом жовтня 2016 року патрульні поліцейські на Закарпатті розкрили по гарячих слідах 98 правопорушень кримінального характеру, повідомили УНН в УПП міст Ужгород та Мукачеве.
Так, серед розкритих правопорушень 42 злочини проти власності, 21 злочин проти життя та здоров’я особи, 12 — у сфері обігу наркотичних засобів, 6 випадків у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту, 4 злочини проти громадського порядку та моральності, 3 випадки підробки документів тощо.
Крім того, патрульні зафіксували 1 випадок завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, за що також передбачена кримінальна відповідальність.
Як розповів УНН речник УПП міст Ужгород та Мукачеве Ернест Завадський, також протягом жовтня патрульні склали 115 протоколів за ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
Як раніше повідомляв УНН, 3 листопада, в Ужгороді вперше відбувся прийом громадян начальником Управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачеве Юрієм Марценишиним у форматі Coffee Lunch.