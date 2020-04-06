За выходные в столице произошло 15 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В течение 4-5 апреля в Киеве произошло 15 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Так, 4 апреля в Киеве произошло 4 ДТП, в которых травмировано четыре человека, трое из которых были госпитализированы. А вот в воскресенье, 5 апреля, произошло 11 ДТП, в которых пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы. К счастью, обошлось без погибших.
Всего бригады "скорой" провели на выходных 1589 экстренных выездов. В частности медики оказали помощь 200 взрослым и 114 детям, которые получили травмы, а также одному человеку, пострадавшему в результате пожара.
Напомним, в Херсоне произошло ДТП с участием автомобиля полиции, 5 человек в больнице.