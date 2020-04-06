Протягом вихідних у столиці сталося 15 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Протягом 4-5 квітня у Києві сталося 15 ДТП с постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Так, 4 квітня у Києві сталося 4 ДТП, в яких травмувалося четверо осіб, троє з яких були госпіталізовані. А ось у неділю, 5 квітня, сталося 11 ДТП в яких постраждало 11 осіб, дев’ятьох з яких було госпіталізовано. На щастя, обійшлося без загиблих.
Всього бригади "швидкої" здійснили протягом вихідних 1589 екстрених виїзди. Зокрема медики надали допомогу 200 дорослим та 114 дітям, які травмувалися, а також одній людині, яка постраждала в результаті пожежі.
Нагадаємо, у Херсоні сталася ДТП за участю автомобіля поліції, 5 людей у лікарні.